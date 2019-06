Romania: presidente Iohannis, nuovo decreto d’urgenza è grave attacco del governo a sistema amministrativo (2)

- Secondo Iohannis, “è estremamente grave che una legge essenziale come il codice amministrativo, che comprende centinaia di regolamenti, ora contenuti in diversi atti normativi, e che è fondamentalmente la base legale della pubblica amministrazione in Romania, sia stata adottata dal governo attraverso ordinanza di emergenza”. “L'ordinanza di emergenza – ha aggiunto - è uno strumento esplicitamente previsto dalla Costituzione solo per situazioni straordinarie, il cui regolamento non può essere rinviato". Il presidente ha avvertito il governo che questo strumento non può più essere usato eccessivamente, visto che i cittadini hanno chiesto così chiaramente il 26 maggio la necessità di trasparenza e prevedibilità nell'iter legislativo. "L'architettura funzionante di tutta la pubblica amministrazione rumena sarà drasticamente alterata da questo codice amministrativo. Non vi è alcun argomento e nessuna giustificazione per l'adozione di questa ordinanza, che è un assalto all'intero sistema amministrativo", ha affermato il capo dello Stato. (segue) (Rob)