Romania: presidente Iohannis, nuovo decreto d’urgenza è grave attacco del governo a sistema amministrativo (3)

- Il presidente della Romania ritiene che il dibattito sul codice amministrativo, che è assolutamente necessario, debba essere condotto dal Parlamento, in modo trasparente e a seguito di un ampio dialogo sociale. "Un atto di questa portata e con un tale impatto è obbligatorio che vanga sviluppato dalla sola autorità legislativa del paese e non dal governo, che, per decreto, è un grave abuso di potere, spingendo i limiti della Costituzione. La credibilità e la buona fede del Psd di fare da sole le riforme, indipendentemente dal campo, sono nulle, e gli interventi catastrofali del Psd in materia nella legislazione penale e fiscale sono gli esempi più illuminanti", ha concluso. (Rob)