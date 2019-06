Emirati: ministro Esteri, necessarie prove chiare su sabotaggio petroliere al largo di Fujairah

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Emirati Arabi Uniti hanno richiesto “prove chiare e convincenti” in merito al sabotaggio ai danni di quattro petroliere – due saudite, una norvegese e una emiratina - avvenuti nel Golfo a metà maggio. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri emiratino, Abdullah bin Zayed al Nahyan, in una conferenza stampa a Mosca con l’omologo russo Sergej Lavrov. "Dobbiamo essere professionali su questo problema”, ha detto. "Se altri paesi hanno informazioni più chiare, sono certo che la comunità internazionale ascolterà prontamente, ma dobbiamo essere molto seri e cauti in modo che (tali informazioni) sia verificate e scientificamente controllate”, ha dichiarato il ministro emiratino. (segue) (Rum)