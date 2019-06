Valle d'Aosta: mercoledì 3 luglio presentazione degli eventi "Non solo show cooking"

- L’assessorato del Turismo, Sport, Commercio, Agricoltura e Beni culturali della Valle d'Aosta ha fatto sapere che nel giardino interno della sede della Congregazione delle Suore di S. Giuseppe, ad Aosta, in via Anfiteatro, mercoledì 3 luglio, alle ore 14.30, sarà presentata la manifestazione "Non solo show cooking in Valle d’Aosta", sei appuntamenti dal 20 luglio al 19 agosto in varie località turistiche della Regione preceduti dalla serata di apertura il 12 luglio al Castello di Aymavilles. I dettagli dell’iniziativa saranno illustrati dall’assessore al Turismo, Sport, Commercio, Agricoltura e Beni culturali, Laurent Viérin e dai rappresentanti delle associazioni coinvolte: Unione regionale cuochi Valle d’Aosta, Coldiretti Valle d’Aosta e Slow food Valle d’Aosta.(Ren)