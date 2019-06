Campania: Grimaldi (FI), subito interventi per i lavoratori dell'interporto Sud Europa Maddaloni-Marcianise (Ce)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I lavoratori dell'Interporto Sud Europa Maddaloni-Marcianise (Ce) vanno tutelati, non con le chiacchiere ma con atti concreti". Lo ha dichiarato Massimo Grimaldi, capogruppo della formazione "Caldoro presidente" e vice coordinatore regionale di Forza Italia Campania, a margine dell'audizione presso la Commissione Attività produttive della Campania. Seduta sollecitata dallo stesso Grimaldi che ha fatto sapere di aver accolto le sollecitazioni del sindacato. "Bisogna aprire subito un Tavolo istituzionale per tutelare i lavoratori e creare stabili prospettive occupazionali - ha proseguito Grimaldi -. Serve un intervento diretto del Mise e che la Regione metta in campo tutti gli strumenti che ci sono. Per garantire ammortizzatori sociali e garanzie per il futuro". "È compito della Regione - ha concluso il capogruppo - coordinare le attività che pure ci sono. Un accordo fra Ise e le ditte appaltatrici, rispetto ai lavori infrastrutturali che interessano la zona, può e deve garantire le maestranze". (Ren)