Speciale energia: Messico, a maggio Pemex peggiora dati produzione greggio, in ripresa le vendite

- La compagnia energetica messicana Pemex non riesce ad arrestare il calo nella produzione di greggio. Lo scrive il quotidiano "El Financiero" riportando gli ultimi dati industriali della sigla. A maggio, Pemex ha prodotto una media di un milione e 663 barili di petrolio al giorno, la cifra più bassa da dicembre 1979, quando si contarono 1,65 milioni di greggio. Il dato è minore di 12 mila barili quotidiani a quello battuto ad aprile, quando la produzione si era attestata a 1,675 milioni. Una tendenza che sembra consolidarsi, segnala la testata ricordando che il 23 aprile scorso il presidente Andres Manuel Lopez Obrador aveva aveva detto che la Pemex era riuscita a stabilizzare le perdite nella produzione: il calo di maggio è il terzo mensile consecutivo dall'inizio del 2019. Rispetto a febbraio e marzo la produzione è calata rispettivamente di 38 mila e 28 mila barili al giorno. Su anno, il calo è stato pari al 10,1 per cento. Migliorano però i dati di vendita. Le esportazioni di greggio sono arrivate a quota 1 milione 205 mila barili quotidiani, il secondo livello più alto registrato da gennaio a oggi. Una quota che ha portato nelle casse dell'impresa due miliardi e 314 milioni di dollari, il 21 per cento in più rispetto ad aprile. In parallelo, le importazioni di benzine hanno toccato il loro punto più basso dell'anno, con una media di 483mila 600 barili quotidiani. Solo lunedì, intervistato dal quotidiano "Milenio", il direttore Finanze di Pemez, Alberto Velazquez Garcia, aveva parlato del netto miglioramento della situazione contabile, grazie ai benefici fiscali concessi dal governo di Lopez Obrador: a tutto il 2020, i tagli dovrebbero arrivare a quota 47 miliardi (oltre 2,1 miliardi di euro). (Mec)