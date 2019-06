Speciale energia: Russia-Bulgaria, presidente Parlamento Karayancheva, Mosca partner energetico importante

- La Russia è un partner importante per la Bulgaria nel settore energetico che uno dei più rilevanti nelle relazioni bilaterali. Lo ha detto la presidente del Parlamento bulgaro, Tsveta Karayancheva durante l’incontro ieri a Mosca con la presidente del Consiglio federale russo, camera alta del parlamento russo, Valentina Matvienko. Lo riferisce l’Ufficio della presidenza del Parlamento bulgaro con un comunicato. Karayancheva, che guida a Mosca una delegazione parlamentare, ha sottolineato durante l’incontro che la Bulgaria sta conducendo una politica energetica volta a garantire la sicurezza sia al paese stesso che con l’Unione europea. Secondo il presidente del Parlamento di Sofia, la Bulgaria sostiene la possibile realizzazione di un ramo del gasdotto Turkosh Stream che passi attraverso il suo territorio verso la Serbia e l'Europa. "In questo contesto, suggerirei di chiamare questo ramo ‘Balkan Stream’. Le forniture di gas lungo questo gasdotto rafforzeranno anche il ruolo dei Balcani come hub del gas, attraverso il quale portare avanti una reale diversificazione delle forniture di gas a prezzi competitivi sia per la Bulgaria che per l’Europa", ha affermato Karayancheva. Il capo dell’Assemblea nazionale bulgaro ha anche auspicato che il suo paese vada avanti nel progetto per la costruzione della centrale nucleare di Belene. Karayancheva ha ricordato che la procedura per trovare un investitore strategico è già stata lanciata e ogni partecipante è invitato a concorrere inclusa, la società statale russa per l'energia atomica, Rosatom. Secondo la presidente del Parlamento bulgaro, Sofia non fornirà garanzie statali o contratti per l'acquisto di elettricità a prezzi preferenziali. (Bus)