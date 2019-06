Speciale energia: Albania, effetto Tap, Svizzera maggiore investitore straniero con 1,37 miliardi di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Svizzera è il maggiore investitore straniero in Albania, con un portafoglio di investimenti che alla fine del primo trimestre del 2019 ammonterebbe a 1,37 miliardi di euro: lo rivelano i dati della Banca centrale d'Albania sugli investimenti diretti esteri nel paese. A far salire la Svizzera in testa alla lista degli investitori stranieri è stato l'effetto della realizzazione del progetto per il gasdotto Transadriatico, il cui consorzio, nonostante composto da società originarie di 6 differenti paesi, ha sede in Svizzera. Al secondo posto, con 1,14 miliardi di euro, si trova la Grecia, che per anni ha mantenuto il primato, grazie agli investimenti in settori strategici quali la telecomunicazione e le banche. Al terzo posto, i Paesi Bassi con 976 milioni di euro, seguiti dall'Italia con 693 milioni di euro e la Turchia con 578 milioni di euro. (Alt)