Speciale energia: Francia, alcune ong attaccano Total per un progetto in Uganda

- Il gruppo francese Total è stato messo in mora da un gruppo di organizzazioni non governative, per non aver rispettato la legge sul dovere di vigilanza delle multinazionali approvata nel 2017. Lo riferisce la stampa francese, spiegando che il testo obbliga le società con più di 5mila dipendenti a stilare una cartografia dettagliata dei rischi legati all'attività e a rendere noto le misure per prevenirli. Le ong denunciano un progetto di estrazione petrolifera in Uganda, nel quale Total non avrebbe rispettato questa legge. Thomas Barrel, dell'associazione Survie, ha dichiarato che Total deve prendere in considerazione i rischi per le persone e per l'ambiente derivati dalla costruzione delle infrastrutture. (Res)