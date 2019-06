Speciale energia: Germania, record produzione elettricità da fonti rinnovabili nel primo semestre 2019

- Nel primo semestre del 2019, l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili ha raggiunto in Germania un nuovo record. Nella giornata di oggi, l'Associazione federale dell'economia per l'energia e idraulica (Bdew), ha reso noto che, nei primi sei mesi dall'anno, la quota di energia elettrica prodotta in Germania dagli impianti eolici ha raggiunto il 44 per cento del totale. Nello stesso periodo dello scorso anno, il dato era del 39 per cento. (Res)