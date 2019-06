Anas: programmate le prove di carico sul cavalcavia di Annone Brianza (LC) (2)

- Una seconda opzione di uscita per i mezzi pesanti diretti a nord è prevista allo svincolo di Sirone/Molteno/Rogeno, con indirizzamento sulle provinciali 49 e 51 (Oggiono), fino al rientro sulla 36 allo svincolo di Oggiono/Galbiate/Valmadrera. Una terza possibilità, sempre per i mezzi pesanti, è costituita dall’uscita allo svincolo di Bosisio/Pusiano, con inversione di marcia sulla stessa SS36 in direzione Milano e proseguimento lungo i due percorsi alternativi citati precedentemente. I veicoli con peso inferiore alle 7,5 tonnellate potranno uscire allo svincolo di Annone Brianza e proseguire sulle provinciali 49 e 51, a Oggiono, fino al rientro sulla statale 36 allo svincolo di Oggiono/Galbiate/Valmadrera. Sono stati inoltre riprogrammati i lavori di manutenzione periodica ordinaria degli impianti tecnologici all’interno delle gallerie lungo la statale 36 “del Lago di Como e dello Spluga”. Le limitazioni saranno attive nel solo orario notturno 22.00-5.00. La carreggiata in direzione nord sarà chiusa tra lo svincolo di Bellano e lo svincolo Trivio di Fuentes, dalle ore 22.00 di oggi, mercoledì 26 giugno, alle ore 5 di domani, giovedì 27 giugno.La carreggiata sud, in direzione Milano, sarà chiusa tra il Trivio di Fuentes e lo svincolo di Bellano, nei territori comunali di Colico, Dorio, Dervio e Bellano (LC), dalle ore 22.00 del 27 giugno alle ore 5.00 del 28 giugno. Durante la chiusura la circolazione sarà indirizzata sulla viabilità locale. (Com)