Fisco: Meloni, pressione tributaria al 38 per cento, Flat tax subito

- Il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, scrive su Facebook che "la pressione fiscale nei primi tre mesi del 2019 è risultata del 38 per cento, in aumento di 0,3 punti rispetto allo stesso periodo del 2018. E' il dato più alto dal 2015. Basta, le famiglie e le imprese italiane sono allo stremo, non possiamo più rinviare uno choc fiscale che ridia loro ossigeno", conclude la parlamentare, "Flat tax subito".(Rin)