Governo: Bernini (FI), dimostrino amore per Italia e stacchino spina

- Il presidente dei senatori di Forza Italia, Anna Maria Bernini, in una dichiarazione ai telegiornali, ha detto che "questo governo diviso su tutto da un anno paralizza l'Italia con slogan e false promesse. Ci dicano una buona volta dove troveranno i soldi per tagliare le tasse, il costo del lavoro e fare investimenti. Se non sono capaci dimostrino di volere bene all'Italia", ha concluso la parlamentare, "staccandosi la spina". (Rin)