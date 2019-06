Olimpiadi: Enit, iniezione di fiducia ed energia per la promozione turistica dell’Italia

- “Emozionato e orgoglioso dell’Italia. Il nostro Paese ha dimostrato che il gioco di squadra è premiante e regala nuove sfide da affrontare, un’iniezione di energia per promuovere, attraverso un appuntamento sportivo di prestigio, l’Italia turistica nel mondo". Lo ha dichiarato il presidente Enit, Agenzia nazionale del turismo, Giorgio Palmucci commentando la notizia dell’Italia sede delle Olimpiadi invernali 2026. "E’ un'occasione - ha proseguito Palmucci - per mantenere alta l'attrattività verso i nostri mercati di prossimità rinnovando i momenti di viaggio con nuove motivazioni legate al turismo active, sia sportivo che naturalistico". Il presidente di Enit ha inoltre sottolineato i risvolti dell’evento sull’intera filiera turistica montana: “Questa vittoria è un efficace strumento di promozione verso i mercati lontani ad alto livello di consumo, dagli Usa alla Cina, che trova nei giochi olimpici invernali un motivo per dire io c'ero. Le località montane, dopo quelle marine e di interesse storico artistico in testa, coprono una quota sempre più significativa della domanda turistica internazionale”. (segue) (Ren)