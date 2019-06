Olimpiadi: Enit, iniezione di fiducia ed energia per la promozione turistica dell’Italia (2)

- Nel 2018 infatti, stando all’Ufficio studi Enit, la vacanza in montagna ha totalizzato 3,4 milioni di visitatori stranieri che hanno rappresentato il 3,7% dei turisti su oltre 94 milioni di viaggiatori complessivi. In crescita anche i pernottamenti, pari a 14,8 milioni, +14% sul 2017. I turisti stranieri in vacanza in montagna sono stati invogliati a spendere, quasi 1,6 miliardi gli euro investiti: dei 41,7 miliardi di euro spesi dagli stranieri in Italia nel 2018, il 3,8% è stato destinato alla vacanza in montagna, nel 2017 la quota percentuale era del 3,6%, con un incremento del +12% circa rispetto al 2017. Cortina è risultata essere tra le mete preferite del turismo active con oltre 112mila visitatori nel 2018, +41,3% sul 2017, per introiti pari a 80 milioni di euro, +38,3%. In conclusione Palmucci ha affermato: “Proprio per supportare la commercializzazione del prodotto montano, Enit ha già in programma in autunno un workshop specializzato per gli operatori della montagna. I Giochi racchiudono anche un eccezionale valore di sostenibilità del turismo perchè diversificano, sia in termini di destinazione che di stagione, la domanda internazionale verso il Bel Paese”. (Ren)