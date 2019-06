Ict: Morelli (Lega) su 5G, dal pubblico sforzo di adeguamento in tempi brevi

- Alessandro Morelli, deputato della Lega e presidente della commissione Telecomunicazioni alla Camera, a margine dell'audizione dei rappresentanti di Confindustria Radio Televisioni, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla transizione verso il 5G, ha affermato che "condividiamo quanto detto dai vertici di Confindustria Radio Televisioni circa la necessità di accelerare il percorso di adeguamento alla rivoluzione che stiamo vivendo, ovvero quella del 5G. Sappiamo perfettamente la velocità con cui le tecnologie si avvicendano. E' necessario fare uno sforzo in prospettiva e immaginare come funzionerà la fruizione dei servizi televisivi tra dieci anni: il pubblico ha la responsabilità di indirizzare il processo di evoluzione e deve farlo in tempi brevi", ha concluso il parlamentare, "investendo al meglio i soldi dei cittadini".(Rin)