Italia-Brasile: Borgonzoni (Mibac), avviata importante cooperazione con città di Marica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Anche per la città di Marica abbiamo puntato sui beni culturali, su cinema, musica e audiovisivo per rafforzare lo scambio culturale tra Italia e Brasile. Siamo davvero felici di poter contribuire al dialogo e alla crescita di questa comunità mettendo a disposizione tutta l'esperienza italiana nel settore". E' quanto dichiarato da Lucia Borgonzoni, sottosegretario al ministero per i Beni e le attività culturali (Mibac) con delega al Cinema, in riferimento all'incontro recentemente avuto con il sindaco della città di Marica, Fabiano Taques Horta, nel corso di una visita istituzionale in Brasile che ha portato all'avvio della cooperazione tra il Mibac e la Città brasiliana. (segue) (Com)