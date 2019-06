Italia-Brasile: Borgonzoni (Mibac), avviata importante cooperazione con città di Marica (2)

- "A seguito dell'incontro verrà avviata una cooperazione per la formazione professionale nel settore dell'audiovisivo grazie anche alla collaborazione del Giffoni Film Festival, e un proficuo scambio e promozione della musica tradizionale con il supporto della Fondazione della Taranta", ha spiegato Borgonzoni. "Ma il nostro contributo riguarderà anche la conservazione del patrimonio culturale. Avvalendoci dell'esperienza e delle buone pratiche del Museo Preistorico ed Etnografico 'Luigi Pigorini' affiancheremo, infatti, il centro culturale di Marica nella sua opera di documentazione e tutela del patrimonio materiale e immateriale. Per l'Italia e il Brasile abbiamo scritto un'altra bella pagina di amicizia culturale" – ha aggiunto il sottosegretario. (Com)