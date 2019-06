Kosovo: premier Haradinaj, Serbia vuole creare crisi umanitaria nel nord del paese (2)

- In precedenza, il presidente Hashim Thaci ha evidenziato come la ripresa del dialogo tra Kosovo e Serbia sia molto importante, ma ciò dovrebbe avvenire senza condizionamenti. "Il Kosovo è impegnato a rafforzare la pace e la stabilità nella nostra regione. La ripresa del dialogo è molto importante, ma ciò dovrebbe avvenire senza condizionamenti", ha affermato Thaci Thaci sottolineando che il Kosovo vuole mettere su carte definitivamente le sue relazioni con la Serbia tramite un accordo “legalmente vincolante” e con “garanzie internazionali richieste”. Thaci ha discusso con il ministro degli Esteri norvegese, Ine Marie Eriksen Soreide della cooperazione bilaterale, del sostegno di Oslo al Kosovo, nonché della pace e della stabilità della regione. Eriksen Soreide ha detto che il suo paese sostiene la pace e la stabilità nella regione. "La Norvegia sostiene il dialogo per la normalizzazione delle relazioni tra Kosovo e Serbia", ha affermato. (segue) (Kop)