Cultura: al via domani a Roma la rassegna d’arte a Rione Ponte tra musica, teatro, cinema e fotografia (5)

Cultura: al via domani a Roma la rassegna d'arte a Rione Ponte tra musica, teatro, cinema e fotografia

- A seguire, alle 20.30 prende il via Art street music, evento dedicato allo spettacolo di strada. In piazza dell'Orologio ci sarà il viaggio nella poesia della musica passando dalla classica al rock alla musica popolare di Fabio Cavaggion (violoncello), Livia Bigi (cantante) e Fabio De Vincenti (chitarra classica), interpreti della musica e interpreti della vita. Domenica 30 giugno ad aprire Jazz notes in piazza dell’Orologio, alle 17, ci sarà il trio del chitarrista Roberto Pentassuglia, fresco dell’uscita del suo ultimo disco Pensasonic, progetto di modern jazz e di composizioni originali, dove l’interplay e l’esplorazione dei timbri sono gli assoluti protagonisti musicali. Sull’altro palco (Largo Tassoni) protagonista il dixieland: Red Pellini e la sua gang di cinque fiati, pianoforte e batteria, trascineranno il pubblico nelle atmosfere degli Anni Venti con le musiche di Louis Armstrong, Bix Beiderbecke e Duke Ellington. La serata si chiuderà, a partire dalle 19, con il concerto di NUANCE (piazza dell’Orologio), un progetto originale e raffinato di voce-live electronics (Elisabetta Antonini) ed arpa (Marcella Carboni) che spazia da composizioni di jazz classico ad autori più contemporanei e a momenti di improvvisazione pura.Altra novità di quest’anno è il Rione Ponte photographic award. Un concorso al via dal 27 giugno che premia il miglior racconto per immagini delle attività commerciali, artigiane, ricettive e della ristorazione del Rione Ponte. La partecipazione è libera, ogni concorrente può mandare un massimo di due scatti in formato digitale entro il 30 giugno alla mail rioneponte.photographicaward@gmail.com. (maggiori informazioni sulla pagina Facebook). Le foto selezionate verranno esposte nei negozi del Rione, costituendo una vera e propria galleria fotografica itinerante. (Com)