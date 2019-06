Istat: +1,4% la crescita del Pil nel Nord-est e +0,4% nel Mezzogiorno nel 2018

- Nel 2018 la crescita del Prodotto interno lordo è ben superiore alla media nazionale nel Nord-est, +1,4%, con una dinamica particolarmente vivace del settore dell’industria in senso stretto, +3,2%. La performance è modesta nel Mezzogiorno, +0,4%, nonostante il risultato positivo delle costruzioni, +4,1%. Lo ha rilevato l'Istat nel suo ultimo dossier relativo alla stima preliminare del Pil e dell’occupazione nelle ripartizioni territoriali per l’anno 2018. Nel 2018 il Prodotto interno lordo, misurato in volume, ha segnato, a livello nazionale, un aumento pari allo 0,9%. Le stime preliminari hanno indicato che la crescita è risultata, come di consueto, piuttosto disomogenea sul territorio. Da un lato si è registrato un aumento sensibilmente superiore alla media nazionale nel Nord-est, e dall’altro una crescita molto più modesta nel Mezzogiorno; Nord-ovest e Centro, con incrementi dello 0,8%, hanno segnato una dinamica vicina a quella nazionale. (Ren)