Tpl Roma: Bordoni (FI), Repubblica riapre ma scale mobili non riparate, a Roma si naviga a vista

- “Riapre oggi la stazione della metro Repubblica, ma bisogna frenare gli entusiasmi. Le due scale mobili, quelle coinvolte nell'incidente di ottobre scorso, sono ancora inutilizzabili e devono essere ancora riparate, quindi resteranno chiuse fino a data da destinarsi. Insomma quanto non funzionava, continua a non funzionare”. Lo dichiara in una nota Davide Bordoni consigliere capitolino di Forza Italia. “Come tutto il resto a Roma, invasa dai rifiuti, e dove gli alberi continuano a cadere in piena estate e senza piogge torrenziali – prosegue –. Questa è la prova che l'amministrazione comunale non riesce a far fronte neanche alla potatura del verde e alla messa in sicurezza di alberi che rovinosamente cadono sulla testa dei cittadini. Ultimi i due casi di piazza Bologna e via Ostiense, passando per i rami pericolanti in via Prenestina. Nella Capitale ormai è evidente si naviga a vista”.(Com)