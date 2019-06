Venezia: domenica 7 luglio alla Biblioteca Marciana l'avvio dell'iniziativa “Io vado al museo”

- Domenica 7 luglio, dalle 10 alle 19, si potrà accedere gratuitamente alle Sale monumentali della Biblioteca Nazionale Marciana di Venezia dall’ingresso di Piazzetta San Marco. La Biblioteca Nazionale Marciana aderirà all’iniziativa ministeriale “Io vado al museo” in applicazione del nuovo piano di gratuità voluto dal ministro Alberto Bonisoli, con l’obiettivo di aumentare le giornate gratuite d’ingresso ai musei, siti archeologici e monumenti italiani modulandoli però secondo le necessità di ogni diversa realtà. Sarà l’occasione anche per visitare la mostra “Portfolio. Wild Thought. Johannes Brus, Ottmar Hörl” con il contributo di Dierk Maass, in concomitanza con la Biennale di Venezia. (Ren)