Casapound: Municipio 8 e Anpi, preoccupati per quanto accade in sede movimento in via de Lauria

- Il Municipio 8 e la sezione Anpi Municipio 8 protestano in una nota congiunta contro il concerto organizzato per sabato 29 giugno nella sua sede milanese di via Ruggero de Lauria 9. "Con alcuni volantini alcuni condomini di via Ruggero de Lauria 9 segnalano il disagio che la presenza della sede di Casapound arreca. Le Sezioni Anpi e il presidente del Municipio 8 - si legge nella nota - sono vicine e vicini agli abitanti di via Ruggero di Lauria 9 che da mesi sono costretti a sopportare la prepotenza di Casapound. Il partito neofascista che da un anno si è insediato in un seminterrato sabato festeggia con un concerto, dove sara protagonista il gruppo Bayonet Assault, la sua permanenza. Una presenza sgradita e sgradevole. Ricordiamo - si legge ancora - i numerosi episodi di violenza squadrista di cui Casapound è stata protagonista in tutta Italia che rendono insicura la vita di chi ha contatti con questi soggetti. Bastino, per quanto riguarda la nostra città, il processo che vede imputato Francesco Polacchi, dirigente Lombardo e frequentatore della sede, per aver aggredito due persone a Palazzo Marino nel 2017 e le intimidazioni messe in atto dal Blocco Studentesco nelle scuole". (Com)