Italia: Savoini a “Nova”, con Russia e Stati Uniti “politica parallela”

- I rapporti dell'Italia con Russia e Stati Uniti costituiscono “una sorta di politica parallela”. È quanto ha detto ad “Agenzia Nova” il presidente dell'Associazione culturale Lombardia-Russia, Gianluca Savoini. “Nova” ha incontrato Savoini a Berlino, a margine della relazione su “La nuova Europa e la Russia: opportunità e pericoli di una geopolitica alternativa” che ha tenuto ieri, 25 giugno, su invito di Alternativa per la Germania (AfD), partito di destra che raccoglie consensi anche tra gli ambienti estremisti. Savoini ha affermato “È vero che noi, a livello geopolitico e geografico, siamo più vicini alla Russia per questioni evidenti, però è anche vero che bisogna avere buoni rapporti specialmente con questa amministrazione” degli Stati Uniti, guidata dal presidente Donald Trump. Il presidente di Lombardia-Russia ha quindi commentato le dichiarazioni rese dal vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, ministro dell'Interno e leader della Lega, durante la sua visita a Washington del 17 giugno scorso, secondo cui l'Italia intende essere il miglior partner degli Stati Uniti in Europa. “Prima, non credo che Salvini avrebbe detto quello che ha detto se non ci fosse Trump, che sta dimostrando di essere ben diverso” da Barack Obama, presidente degli Usa dal 2009 al 2017, ha osservato Savoini. A tale riguardo, in riferimento al sostegno degli Usa alle “primavere arabe” e alle conseguenze geopolitiche del fenomeno, il presidente di Lombardia-Russia ha evidenziato che “Obama ha fatto tutto quello che ha fatto e gli hanno anche dato il Nobel per la pace”. Tale riconoscimento “bisognerebbe forse darlo a Trump”, ha concluso Savoini. (Geb)