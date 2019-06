Medio Oriente: Lagarde (Fmi), crescita Territori palestinesi necessita di posti di lavoro (2)

- In apertura dei lavori, ieri sera, Jared Kushner, genero e consigliere speciale del presidente Usa Donald Trump, ha detto che gli Stati Uniti “non hanno abbandonato" il popolo palestinese. "Accettare un percorso economico è una precondizione necessaria per risolvere questioni politiche precedentemente irrisolvibili", ha detto Kushner, definendo il cosiddetto “accordo del secolo” - la proposta statunitense per risolvere il conflitto il conflitto Israele-palestinese attraverso un maxi piano d’investimenti - come “l’opportunità del secolo”. Kushner ha chiarito che “la crescita economica e la prosperità del popolo palestinese non sono possibili senza una soluzione politica, duratura ed equa al conflitto, che garantisca la sicurezza di Israele e rispetti la dignità del popolo palestinese". L'iniziativa degli Usa, che prevede di mobilitare investimenti per 50 miliardi di dollari, deve scontrarsi con il forte scetticismo sulla sua fattibilità e la pressoché totale opposizione dei palestinesi. (Res)