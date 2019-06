Scienza: venerdì la visita di Bussetti alla stazione di ricerca del Cnr al Circolo polare artico

- Venerdì e sabato il ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Marco Bussetti, visiterà, la stazione di ricerca italiana “Dirigibile Italia”, situata a Ny-Ålesund nel Circolo polare artico. La stazione è gestita dal Consiglio nazionale delle ricerche. In occasione della sua visita in Norvegia, il ministro domani, alle 18.30, incontrerà inoltre presso l'istituto italiano di cultura di Oslo i rappresentanti della comunità scientifica italiana. In merito Bonisoli ha dichiarato: “La comunità scientifica italiana è apprezzata in tutto il mondo. Il lavoro che si svolge presso la base artica ne è una ulteriore dimostrazione. Con questa missione vogliamo essere vicini ai nostri ricercatori, incontrarli sul campo, confrontarci con loro e lanciare il messaggio che per questo governo la ricerca è davvero centrale. Continueremo a sostenere la missione artica, fonte di importanti conoscenze scientifiche, e a incrementare i finanziamenti per la ricerca scientifica nel nostro Paese”.(Ren)