Consiglio comunale Milano: Pirovano (Milano Progressista), trasporto pubblico continuerà a essere accessibile per cittadini

- In un post pubblicato questa mattina su Facebook la capogruppo di Milano Progressista in Consiglio comunale, Anita Pirovano, rivendica la riforma del sistema tariffario del trasporto pubblico locale varata la scorsa notte dall'Aula di Palazzo Marino. "Alla fine di questa maratona in Consiglio comunale - dichiara - possiamo rivendicare che il nostro trasporto pubblico in costante sviluppo continuerà ad essere accessibile per i milanesi e per tutta l'area vasta intorno a Milano, che ora sarà integrata anche dal punto di vista delle tariffe". "Il Consiglio - prosegue Pirovano - ha affinato una serie di agevolazioni per chi più subisce le disuguaglianze sociali in questa fase storica: giovani e anziani fra tutti, ma anche disoccupati e precari. Soprattutto - come Milano progressista - abbiamo lavorato nell'ottica di fidelizzare i cittadini all'uso quotidiano dei mezzi anche attraverso la nuova formula di abbonamento pluriennale rateizzato e scontato del 10 per cento rispetto all'annuale 'classico'. Infine l'introduzione della 'Oyster card' rappresenta la punta più innovativa di un sistema di trasporto tecnologico quanto intelligente e di un servizio che si adatta alle esigenze di chi lo usa". "Avanti così con l'obiettivo di una città che arrivi al 2026 riducendo sensibilmente il numero delle auto ché altrimenti lo slalom tra i mezzi in sosta vietata potrebbe diventare disciplina olimpica", conclude Pirovano. (Com)