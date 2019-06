Droghe: Zingaretti, oggi giornata importante. Ridiamo centralità alla vita

- "Oggi è una giornata importante perché tra tante parole o tweet che abbiamo visto in questi giorni si ricorda che c'è la vita, c'è l'Italia che soffre". Lo ha detto il presidente della Regione Lazio e il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, entrando al Ceis "Don Mario Picchi" a Roma, in occasione della XXXII Giornata Internazionale contro l'abuso di droghe e il traffico illecito. "Donne, uomini, ragazze e ragazzi tossicodipendenti che non hanno più cittadinanza nella storia e nelle priorità di questo Paese e noi invece - ha concluso - vogliamo anche su questo voltare pagina e ridare centralità alla vita".(xcol2)