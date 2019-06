Etiopia: tentato golpe, oggi funerali capo dell’esercito Seare Mekonnen

- Si terranno oggi alle 15 ora locale (le 14 in Italia) a Macallè, nella Regione dei Tigrè, i funerali del capo di Stato maggiore delle forze armate etiopi Seare Mekonnen e del generale Gezai Abera, uccisi nell’ambito del tentato golpe della scorsa settimana. Lo riferiscono i media locali. Nel frattempo, secondo quanto riporta l’emittente “Bbc”, decine di migliaia di persone hanno marciato dall'aeroporto di Macallé al centro della città intonando slogan contro il primo ministro Abiy Ahmed, ritenuto il responsabile “morale” dell’omicidio dei due generali. Le autorità dello stato di Tigrè hanno intanto dichiarato tre giorni di lutto. Ieri la polizia federale dell'Etiopia ha rettificato la notizia secondo cui la guardia del corpo accusata di aver assassinato Mekonnen si sarebbe suicidata. In un comunicato diffuso dai media statali, la polizia ha precisato che la guardia del corpo, la cui identità non è stata rivelata, si trova al momento ricoverata in ospedale per le ferite d'arma da fuoco riportate nella sparatoria. In un primo momento il governo aveva invece riferito dell’arresto della guardia del corpo, notizia in seguito smentita dal capo della polizia Endeshaw Tasew il quale aveva parlato di suicidio. (segue) (Res)