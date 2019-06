Etiopia: tentato golpe, oggi funerali capo dell’esercito Seare Mekonnen (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’omicidio di Mekonnen e del generale Abera è avvenuto nella notte fra sabato e domenica scorsi ad Addis Abeba nell’ambito di un tentato colpo di stato che ha in uno sviluppo correlato ha visto una squadra d'assalto guidata dal capo delle forze di sicurezza dello stato di Amhara, Asaminew Tsige, fare irruzione in un edificio governativo a Bahir Dar, aprendo il fuoco e colpendo il governatore Ambachew Mekonnen ed il suo consigliere Ezez Wassie, entrambi deceduti in seguito alle ferite riportate. Negli scontri è rimasto ucciso anche il procuratore generale regionale Migbaru Kebede, deceduto oggi dopo aver riportato gravi ferite. Lunedì scorso la mente del tentato golpe, Asaminew Tsige, è stato ucciso dalle forze di sicurezza etiopi mentre era in fuga con alcuni suoi collaboratori nei pressi della città di Bahir Dar. Lo riferiscono fonti del governo citate dall'emittente televisiva statale “Ebc”, secondo cui l'uccisione è avvenuta al termine di un conflitto a fuoco con le forze di sicurezza nazionali. La notizia è stata confermata anche dalla polizia. (segue) (Res)