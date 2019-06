Etiopia: tentato golpe, oggi funerali capo dell’esercito Seare Mekonnen (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In precedenza l’addetto stampa del primo ministro Abiy Ahmed, Negussu Tilahun, aveva riferito che diversi altri responsabili del fallito colpo di stato erano stati arrestati, mentre "i principali autori del fallito colpo di stato sono ancora in libertà e le forze di sicurezza stanno dando loro la caccia”. Dopo lo sventato colpo di stato, le autorità di Addis Abeba hanno riferito che la situazione della sicurezza è ora tornata “sotto controllo”. “La situazione nella regione di Amhara è attualmente sotto il pieno controllo del governo federale in collaborazione con il governo regionale”, ha dichiarato su Twitter il premier Ahmed, incoraggiando “i cittadini ad essere guardiani della pace e a sostenere tutti gli sforzi per individuare i responsabili”. Numerose persone sono state arrestate nella giornata domenica in relazione all'accaduto e le indagini sono state avviate. Da quando è entrato in carica, nell’aprile 2018, il premier etiope ha avviato una serie di riforme che stanno cambiando il volto al paese: fra queste la storica dichiarazione di pace con l’Eritrea, il decreto di amnistia per migliaia di esponenti e organizzazioni dell’opposizione e la parziale liberalizzazione dell’economia. (Res)