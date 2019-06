Roma: De Priamo (Fd'I), grave intossicazione bimbe, presentata interrogazione su mancato sfalcio erba

- "Sui mancati sfalci da parte dell'Amministrazione capitolina all'asilo nido 'Il lirio d'oro' in zona Portuense, nel Municipio XI, abbiamo presentato un'interrogazione in Campidoglio. Non si tratta solo di un problema di decoro, che peraltro riguarda altri plessi scolastici della città, ma di salute pubblica e dei bimbi che frequentano la struttura. E' risultato infatti che alcune bambine siano state intossicate dopo aver ingerito delle bacche della pianta 'pan di serpe'. Un fatto grave che oltre a creare panico ha messo in pericolo la salute delle piccole, subito trasportate in ospedale. Il Campidoglio proceda con lo sfalcio dell'erba e garantisca la sicurezza all'interno dell'asilo nido 'Il lirio d'oro'". È quanto dichiara in una nota Andrea De Priamo, capogruppo di Fd'I in Campidoglio. (Com)