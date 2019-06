Consiglio regionale Lombardia: Brianza (Lega) su pdl per sostegno associazioni combattentistiche, d'arma e delle forze dell'ordine, ora proseguire iter in Regione

- Il vicepresidente del Consiglio regionale Francesca Brianza (Lega) ha commentato, in seguito al via libera, avvenuto oggi in Commissione Cultura, al progetto di legge per il sostegno delle associazioni combattentistiche, d’arma e delle associazioni delle forze dell’ordine riconosciute a livello nazionale che operano sul territorio lombardo. "Oggi è stato compiuto - dichiara Brianza che è la prima firmataria del provvedimento - un passo importante per sostenere concretamente un patrimonio prezioso per tutti noi. Le associazioni combattentistiche, d’arma e delle forze dell’ordine svolgono infatti importantissime funzioni di sicurezza ma anche dal forte contenuto educativo, simbolico e culturale”. Con la proposta di legge "intendiamo istituire - ha aggiunto Brianza - un elenco di tutte queste associazioni che operano nella nostra regione al fine di poter indirizzare in maniera puntuale le risorse stanziate tramite appositi bandi che andranno a finanziare le iniziative e gli interventi che possano esaltarne il valore, le azioni e il significato. Regione Lombardia collabora in stretta sinergia con le associazioni che integrano e completano l’azione della pubblica amministrazione. Un valore prezioso che dobbiamo custodire, sostenere e soprattutto trasmettere alle nuove generazioni affinché possano tramandarne l’opera nel futuro”. (Com)