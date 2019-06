Tunisia: segretario generale Ugtt, “confusione nella gestione degli affari pubblici”

- È una “grande confusione” a dominare la gestione degli affari pubblici in Tunisia, dove “la gente e la classe lavoratrice” restano lontane dai “conflitti in cui resta impantanato il potere”. Lo ha dichiarato il segretario dell’Unione generale del lavoro tunisino (Ugtt), Noureddine Taboubi, in un discorso tenuto alla Città della cultura di Tunisi in occasione del 52mo anniversario della scomparsa del leader sindacale Ahmed Tlili. Taboubi ha sottolineato nella circostanza la “sostanziale assenza dello Stato di diritto, la pervasività dei trafficanti di droga e l’aumento folle dei prezzi dopo una rivoluzione di libertà, dignità e giustizia sociale”. A partire dalla caduta del regime di Zine el Abdine Ben Ali, secondo il segretario generale dell’Ugtt, vi è stato un progressivo “scollamento dagli obiettivi della rivoluzione”. Taboubi ha anche ricordato l’appello dell’Unione europea per l’apertura di un dialogo nazionale tra le forze politiche, unica strada per portare il paese fuori dall’attuale crisi politica. (Tut)