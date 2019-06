Fiumicino: Montino, rammarico per maltrattamenti in scuola infanzia, intensificati controlli

- "Sono profondamente rammaricato per quanto accaduto alla scuola dell'infanzia statale L'isola dei tesori a Fiumicino. Ho appreso questa mattina che due maestre statali che li lavorano hanno ricevuto un provvedimento di interdizione dal servizio per maltrattamenti fisici e psicologici sugli allievi. Non vorremmo mai ascoltare notizie del genere”. Lo dichiara in una nota il sindaco di Fiumicino Esterino Montino. “Le due maestre lavorano in una struttura statale e sono dipendenti statali, non comunali – prosegue –. In ogni caso, come Amministrazione, e dopo gli avvenimenti passati, negli ultimi mesi abbiamo intensificato controlli e attività di supporto per le nostre insegnanti che lavorano nei nidi e nelle materne comunali, a loro tutela ma soprattutto a tutela dei bambini che frequentano tali istituti”. E conclude: “Stiamo anche studiando e predisponendo ogni attività nell'eventualità diventi legge, quello che oggi è un ddl, per l'installazione delle videocamere in asili e materne, pubblici e privati. Il bene dei nostri bambini rimane per noi la priorità assoluta".(Com)