Roma: Raggi, incontrato primi 15 nuovi giardinieri, assunzioni sono linfa per Servizio giardini

- "Questa mattina ho incontrato i primi 15 nuovi giardinieri che abbiamo assunto nell’ambito della selezione per 71 posti di operatore del verde. Ho augurato loro buon lavoro per questo importante compito che dovranno portare avanti: la cura del verde di Roma è una ricchezza che vogliamo difendere e rigenerare. Passo dopo passo facciamo rinascere il Servizio Giardini, un patrimonio di professionalità ed esperienza che negli anni passati è stato devastato e privato delle necessarie risorse umane, di mezzi ed economiche". Lo scrive, su Facebook, il sindaco di Roma Virginia Raggi. "Dall’inizio delle prove sono già stati selezionati 133 candidati di cui 36 sono risultati idonei e, tra questi 15 già assunti. Le prove teorico-pratiche - aggiunge - riprenderanno dopo l’estate quando il Centro per l’Impiego Regionale che ha ricevuto circa 400 candidature fornirà ulteriori elenchi di candidati. Le nuove assunzioni sono nuova linfa per il Servizio Giardini e per la nostra amministrazione. Andiamo avanti così, il nostro verde ha bisogno di voi". (Rer)