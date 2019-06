India: Tamil Nadu, il 18 luglio l’elezione di sei membri del Consiglio degli Stati

- La Commissione elettorale dell’India ha annunciato oggi che i deputati dell’assemblea legislativa statale del Tamil Nadu voteranno il 18 luglio per eleggere sei membri del Consiglio degli Stati, la camera alta del parlamento federale. Le elezioni serviranno a sostituire sei consiglieri che andranno in pensione il 24 luglio, quattro dell’All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam (Aiadmk), uno del Dravida Munnetra Kazhagam (Dmk) e uno del Partito comunista (Cpi). Tra i due partiti dravidici sono in corso negoziati. Il Dmk ha cento seggi nell’assemblea statale, ai quali si aggiungono quelli dei suoi alleati, sette del Congresso nazionale indiano (Inc) e uno della Lega musulmana dell’Unione indiana (Iuml). L’Aiadmk ha 123 seggi. Entrambi i partiti stanno completando la scelta delle candidature, che dovranno essere presentate dall’8 all’11 luglio. (segue) (Inn)