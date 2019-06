India: Tamil Nadu, il 18 luglio l’elezione di sei membri del Consiglio degli Stati (3)

- Lo Stato sud-orientale del Tamil Nadu, capitale Chennai, istituito nel 1950, ha una popolazione di oltre 72 milioni di abitanti. La lingua ufficiale è il tamil, parlata da quasi nove cittadini su dieci. È l’undicesimo Stato per superficie, il sesto per popolazione, il terzo per indice di sviluppo umano e il secondo, dopo il Maharashtra, per prodotto interno lordo. L’economia ha i suoi punti forti nell’agricoltura, nel settore tessile e della pelletteria, nell’industria automobilistica: Chennai è nota come “la Detroit dell’India” per la presenza di costruttori di primo piano a livello globale. È forte anche la presenza dell’industria pesante ed è in crescita quella informatica, in particolare del software. Importante anche il comparto del turismo: grazie ai tempi induisti, all’architettura dravidica e ad altre attrazioni culturali e naturali. L’Unesco, l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura, ha inserito nella lista del Patrimonio dell’umanità, i Templi di Chola, il gruppo monumentale di Mahabalipuram e la ferrovia Nilgiri Mountain. (Inn)