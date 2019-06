Cina: ministero Esteri, Pechino si oppone a interferenza Regno Unito negli affari di Hong Kong

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina ha ribadito la sua opposizione all'interferenza britannica negli affari di Hong Kong. Il portavoce del ministro degli Esteri cinese, Geng Shuang, durante una conferenza stampa oggi, ha detto che il Regno Unito "dovrebbe smettere immediatamente di immischiarsi negli affari interni della Cina". "Dal ritorno di Hong Kong alla madrepatria il primo luglio 1997, gli affari di Hong Kong sono una questione interna cinese", ha detto Geng, affermando che nessuna istituzione straniera, paese o individuo ha il diritto di interferire negli affari interni della Cina. Inoltre, Geng ha detto che la questione di Hong Kong non verrà discussa durante l'imminente vertice del G20 a Osaka, in Giappone. "La Cina non permetterà mai che i suoi affari interni siano discussi in un forum economico", ha aggiunto Geng.(Cip)