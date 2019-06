Sociale: Raggi, da Ceis lavoro importante rivolto a chi ha problemi con droga. Grati a volontari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo qui per questo importante appuntamento al Ceis, un luogo, un posto, una presenza importante all'interno del Comune di Roma che accoglie persone che hanno avuto difficoltà con le droghe e li aiuta a ritrovare se stessi e a ricostruirsi una vita. Ciò ci insegna, sostanzialmente, che c'è sempre un'altra possibilità". Lo ha detto il sindaco di Roma Virginia Raggi, a margine dell'evento dedicato alla "XXXII Giornata internazionale contro l'abuso di droghe ed il traffico illecito", che si svolge presso la sede del Ceis Don Mario Picchi a Roma. "Per questo - ha aggiunto Raggi - non possiamo che essere grati ai volontari, agli operatori e a chi quotidianamente impegna il proprio tempo per aiutare queste persone".(xcol2)