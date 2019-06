Istat: Martina (Pd), governo aumenta tasse, predicano male e razzolano peggio

- L'ex segretario e deputato del Partito democratico Maurizio Martina, in un post su Facebook, in merito ai dati contenuti nell'ultimo report dell'Istat, scrive: "Il governo dei sovranisti chiacchieroni ha aumentato le tasse. Lo dice l'Istat: nei primi tre mesi del 2019 la pressione fiscale è risultata del 38,0 per cento, in aumento di 0,3 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. E' il dato più alto dal 2015. Predicano male e razzolano peggio".(Rin)