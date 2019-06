Slovacchia: premier Pellegrini si rammarica per voto di un unico giudice costituzionale

- Il primo ministro slovacco, Peter Pellegrini, ha espresso dispiacere per il fatto che il parlamento abbia eletto soltanto un candidato alla Corte costituzionale. Lo riporta l'agenzia di stampa "Tasr". Il premier nega l'esistenza di contrasti in seno alla coalizione di governo e sostiene che di questi voti venga fatto un problema più grande di quanto è veramente. Pellegrini si augura comunque che tutto si risolva a settembre. "La questione è politica e quindi bisogna trovare una maggioranza politica. I singoli candidati proposti non hanno apparentemente convinto un numero sufficiente di deputati", ha dichiarato il capo dell'esecutivo di Bratislava. (segue) (Vap)