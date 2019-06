Slovacchia: premier Pellegrini si rammarica per voto di un unico giudice costituzionale (2)

- Il parlamento slovacco ha eletto oggi un unico candidato a giudice della Corte costituzionale. La candidata eletta è Edita Pfundtner, segretario di Stato presso il ministero della Giustizia slovacco. Giacché il parlamento non ha eletto i candidati richiesti, ci sarà un nuovo voto a settembre. Due delle forze di coalizione, il Partito nazionale slovacco (Sns) e Most-Hid, si dicono d'accordo sul fatto che lo scrutinio palese è l'unica via per risolvere l'impasse. Direzione-Socialdemocrazia (Smer-Sd) si oppone a questa soluzione. La presidente, Zuzana Caputova, ha nel frattempo ribadito che attenderà il completamento della lista dei candidati prima di procedere a nuove nomine formali. La Corte costituzionale slovacca conta 13 membri, ma al momento solamente sette sono effettivamente in carica. Finora i deputati sono riusciti a votare soltanto 14 candidati nel corso di molteplici votazioni negli ultimi mesi. Pur non essendo costituzionalmente obbligato a farlo, l'ex presidente, Andrej Kiska, ne ha nominati 3 ad aprile per consentire almeno lo sblocco dell'attività della Corte. (Vap)