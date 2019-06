Iran: portavoce Aeoi, Teheran accelererà produzione arricchimento uranio

- L'Iran riprenderà l'arricchimento dell'uranio dopo il termine dato ai paesi europei per tentare di sostenere gli impegni dell’accordo sul nucleare che scadrà domani. Lo ha dichiarato oggi il portavoce dell’Organizzazione iraniana per l’energia atomica, Behrouz Kamalvandi, in una conferenza stampa. "La scadenza dell'Organizzazione dell'energia atomica per l’avvio della produzione di uranio arricchito si concluderà domani", ha dichiarato Kamalvandi. Ieri il segretario del Consiglio supremo per la sicurezza nazionale dell'Iran, Ali Shamkhani, ha annunciato che la Repubblica islamica prenderà nuove misure per ridurre i suoi impegni nell'ambito dell'accordo nucleare a partire dal 7 luglio. Secondo l’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea), l’Iran pur avendo aumentato la produzione di uranio arricchito di acqua pesante è ancora all’interno dei parametri stabiliti dall’accordo sul nucleare. Tuttavia, per l’Agenzia, in caso di un continuo aumento delle scorte l’Iran finirà per violare l’accordo. Secondo i dati dell’Aiea, le riserve di acqua pesante dell’Iran sono cresciute leggermente a 125,2 tonnellate, ma sono ancora al di sotto del massimo consentito di 130 tonnellate, mentre la quantità di uranio arricchito UF6 è salita a 174,1 chilogrammi, molto al di sotto del limite di 300 chilogrammi. (segue) (Res)