Iran: portavoce Aeoi, Teheran accelererà produzione arricchimento uranio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’annuncio fatto da Kamalvandi giunge nel pieno dello scontro tra Iran e Stati Uniti. Ieri il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha definito "ignorante e offensiva" la risposta dell'Iran alla sua offerta di colloqui, estesa mentre Washington ha applicato nuove sanzioni economiche contro Teheran, minacciando di poter "annientare" la Repubblica islamica. “La dichiarazione molto ignorante e offensiva dell'Iran, pubblicata oggi, mostra solo che (gli iraniani) non capiscono la realtà", ha scritto il capo della Casa Bianca via Twitter. In precedenza, il presidente iraniano Hassan Rohani aveva affermato che l’amministrazione statunitense è "afflitta da ritardo mentale". Trump ha avvertito che "qualsiasi attacco da parte dell'Iran contro obiettivi americani sarà trattato con una forza grande e travolgente”, sottolineando come l’aggettivo “travolgente” possa significare “in alcune aree” anche “annientamento". Secondo il presidente Usa, i leader iraniani comprendono solo il linguaggio della “forza” e della “potenza” e gli Stati Uniti, secondo Trump, “sono di gran lunga la forza militare più potente del mondo”. (Res)