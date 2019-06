Russia: Cremlino esclude ritorno in Apce con poteri limitati

- Il ritorno della delegazione russa ai lavori dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa (Apce) è possibile solo se ci sarà un pieno ripristino dei poteri della delegazione. Lo ha dichiarato ai giornalisti il portavoce della presidenza russa, Dmitrij Peskov. "Qualsiasi violazione dei diritti rende già impossibile per la nostra delegazione partecipare all'Apce", ha dichiarato il portavoce del Cremlino. In precedenza è stata adottata una risoluzione che prevede una modifica dei regolamenti, che potrebbe consentire alla delegazione russa di unirsi ai lavori dell'Assemblea nella sessione di giugno. Tuttavia una procedura per il rifiuto dei pieni poteri alla Russia è stata avviata da Georgia, Ucraina, Polonia e Regno Unito, sostenuti da altri paesi. A ora, non è noto se la Russia sarà in grado di partecipare all'elezione del nuovo segretario generale del Consiglio d'Europa, in programma oggi, mercoledì 26 giugno.(Rum)