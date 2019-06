Roma: al tempio di Adriano il premio Cerevisia, 21 birre italiane trionfano alla VII edizione (3)

- Oggi i micro Birrifici in Italia sono 862, per una produzione di 504.000 ettolitri, in crescita del 4,3 per cento sul 2017. Le organizzazioni censite da Nord a Sud contano 3000 addetti e si suddividono in Birrifici artigianali (692) e Brew pub (170). La quota di mercato a loro associabile è del 3,1 per cento. Ancora il presidente Mencaroni: "I micro birrifici, stanno conoscendo una fase di positivo consolidamento dopo la crescita impetuosa di qualche anno fa. Sono aziende molto giovani, nate quasi tutte dopo il 2010, ma con solide potenzialità". Il premio Cerevisia nasce per sostenere questo fenomeno, affiancarlo nella sua crescita, assecondarlo nei percorsi di produzione ispirati alla qualità, in cui si fondano la tradizione brassicola italiana, con l'innovazione. (Com)