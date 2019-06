Forza Italia: Nevi, prima scrivere regole poi avviare compertizione

- Raffaele Nevi, deputato di Forza Italia, rileva, in una nota, che "il dibattito che si è sviluppato all'interno di Forza Italia a seguito della decisione del presidente Berlusconi di aprire una fase nuova ci dice che c'è voglia di impegno per rafforzare nel nostro Paese un'area politica storicamente molto importante per compiere quella rivoluzione liberale oggi, più di ieri, fondamentale per il futuro dell'Italia". "In questa ottica penso però che più che perdere tempo a chiedersi quanto siamo vicini o lontani da Salvini, quanto siamo più o meno al centro, dovremmo pensare a come affinare il nostro messaggio che sia al tempo stesso distinto e distante dal Pd, dallo strisciante 'neostatalismo', con venature no global, rappresentato dai 5 stelle, e dalla tentazione scioccamente "sovranista" di parte della Lega (come si è visto plasticamente nel diverbio tra Giorgetti e Borghi) - continua - Certamente serve un leader a livello nazionale e serve una classe dirigente a livello locale legittimata dal basso, ma in modo serio. Per tutto questo occorre, secondo me in gran fretta, dare seguito alla scrittura di nuove regole e poi aprire una competizione vera e seria tra chi si vorrà candidare a guidare questo difficile percorso. La cosa strana è che noi siamo partiti dalla fine, cioè dai candidati. E non vorrei che tutto questo si risolvesse solo in un cambio delle persone che nominano. Sarebbe per me assolutamente inaccettabile!". (Com)