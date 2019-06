M5s: Valente, nessuna fronda anti-DiMaio, ricostruzioni false

- Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei ministri, Simone Valente, in una nota, afferma che "non esiste alcuna "fronda anti-Di Maio" tra i sottosegretari del M5S per "sabotare l'azione di governo". "Il retroscena comparso stamattina su 'Il Giornale' che mi vorrebbe parte di un sedicente gruppo di sottosegretari a capo dei 'ribelli grillini' e addirittura 'controllore' del ministro Fraccaro, è privo di ogni fondamento e spiegabile solo con la volontà di screditare il lavoro serio e leale che portiamo avanti da un anno - afferma - Un buon canovaccio per un romanzo estivo, nulla di più". (Com)